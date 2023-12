I migliori giocatori, allenatori, tifosi, gol e gesti di fair play del mondo saranno premiati a Londra, il lunedì 15 gennaio 2024, nel contesto dell'ottava edizione dei Best FIFA Football Awards™. Lì si riuniranno i membri della famiglia mondiale del calcio per una scintillante cerimonia.

L'evento del mese prossimo segnerà la terza volta che la FIFA terrà i Best FIFA Football Awards a Londra, dopo le cerimonie di premiazione del 2016 e del 2017 che si sono svolte in città. I candidati per otto dei premi The Best sono stati annunciati nel settembre 2023. Da questi finalisti, tre finalisti nella maggior parte delle categorie sono stati selezionati da una giuria internazionale composta da quattro gruppi: allenatori delle nazionali, capitani delle nazionali, giornalisti specializzati e tifosi che hanno votato sul sito ufficiale della FIFA. Sono stati registrati oltre un milione di voti dai fan in tutto il mondo.

Le selezioni dei quattro gruppi di voto – allenatori, capitani, giornalisti e tifosi – contano ciascuna per il 25% del voto totale, indipendentemente dal numero di elettori di ciascun gruppo. La FIFA annuncerà i finalisti per le principali categorie di premi nelle prossime settimane. Nel corso della cerimonia verranno consegnati i seguenti undici premi:

La migliore giocatrice femminile FIFA

Il miglior giocatore maschile FIFA

Il miglior allenatore femminile FIFA

Il miglior allenatore maschile FIFA

Il miglior portiere femminile FIFA

Il miglior portiere maschile FIFA

Premio FIFA Puskás (assegnato per il miglior gol dell'anno)

Premio FIFA dei tifosi

Premio FIFA Fair Play

FIFA FIFPRO XI Mondiale femminile

FIFA FIFPRO XI Mondiale maschile