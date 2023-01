"Sono sorpreso dal distacco del Napoli in classifica dopo la prima parte di stagione. Gli azzurri sono superiori nel gioco rispetto alle rivali, questo fa la differenza" dice Thomas Berthold a 1 Station Radio, dove esprime anche un durissimo giudizio sui fatti legati alla Juventus: "Nel complesso il calcio italiano, politicamente parlando, ha perso tanto perché sono stato un mese in Qatar ed ho notato anche lì alcune differenze. Anche in quel paese si riuniscono membri importanti per discutere circa determinate tematiche. Non sarà agevole per l’Italia vincere la candidatura per ospitare l’Europeo 2032.