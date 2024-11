Inter-Napoli è una partita da tripla che promette fuochi d'artificio. A dirlo è Tommaso Berni, ex portiere nerazzurro, ai microfoni di KissKissNapoli.it: "L'Inter è una corazzata, che è cresciuta negli anni a livello di convinzione e mentalità; dall'altro lato, vedo un Napoli organizzato e con un organico forte. Mi aspetto davvero una partita spettacolare con due squadre che si affronteranno a viso aperto, e che cercheranno di trarre il massimo da ogni situazione. E' difficile fare un pronostico".

Berni, che non si è sbilanciato sul risultato finale del big match di domenica sera, non sa scegliere nemmeno tra Sommer e Meret: "Sono grandissimi portieri che stimo tantissimo, difficile indicare uno dei due come migliore dell'altro. Sommer ha grande esperienza anche a livello internazionale, ha dimostrato grande affidabilità e tranquillità tra i pali e non solo. Infatti anche con i piedi è bravo, ed ormai il ruolo prevede anche l’ingresso attivo nel gioco con l’impostazione dal basso".

Infine, Berni dedica un pensiero a Romelu Lukaku, che tra quattro giorni tornerà da ex nel suo vecchio stadio: "Ci ho giocato insieme ed è dotato di una fisicità straordinaria, strapotere fisico e capacità realizzativa incredibile. Come Thuram ha velocità e ottime conclusioni, oltre alla prestanza fisica. Di Lautaro che dire? Lui è un vero bomber e non lo scopriamo adesso, ma si sacrifica molto anche per la squadra. Un attaccante incredibile e fondamentale per l’Inter da vero capitano. Se dovessi scegliere con chi giocare, ovviamente sceglierei Lautaro-Thuram dalla mia parte”.