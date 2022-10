Turno di campionato impegnativo per la classe arbitrale, nella fattispecie nelle gare tra Fiorentina e Inter e Roma-Napoli. A giudicare l'operato di Valeri e Irrati è l’ex fischietto Mauro Bergonzi. "Quello negato al Napoli non era rigore, il pallone è stato toccato in anticipo da Rui Patricio, anche se era una situazione in campo molto difficile da giudicare. Tocco, mano, tocco: questo è il ragionamento. Il portiere sfiora il pallone e non ha cambiato direzione… si tratta di una decisione dell’arbitro nettamente corretta. La questione verte sul giudizio della situazione e se fosse fallo o meno e quello su Lautaro era netto. Mentre Rui Patricio tocca il pallone e lo devia lateralmente… non era un penalty da assegnare" ha detto a '1 Football Club', su 1 Station Radio.