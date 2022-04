Calendario Scudetto più facile per l'Inter rispetto al Milan? Non ha pensa così Giuseppe Bergomi, che dagli studi di 'Sky Calcio Club' analizza la volata per il tricolore che vede coinvolte le due milanesi: "Le avversarie del Milan hanno una classifica diversa, ma sono squadre che vogliono giocare a calcio e che quindi ti lasciano spazio - ha esordito l'ex difensore -. Il calendario è più difficile, ma le avversarie verranno a San Siro per giocarsi la partita e questo può aiutare il Milan che di solito fatica contro le squadre a difesa schierata. Per l’Inter gli ostacoli arrivano immediatamente e sono due: il Bologna, che è una squadra che sta molto bene, lo ha dimostrato contro Milan e Juventus, e soprattutto l’Udinese che è una squadra fisica e che può ripartire anche in contropiede", ha concluso lo Zio.