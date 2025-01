In vista del derby di Milano, Sky Sport ha realizzato uno speciale con protagonisti Costacurta e Beppe Bergomi. L'ex difensore interista ha così rispolverato l'album dei ricordi: "Quando perdevo il derby non uscivo per una settimana, nemmeno al bar per andare a prendere un caffè. Andavo a fare allenamento e poi me ne tornavo a casa".

Il racconto si sposta poi al primo derby: "Lo ricordo bene, è stato in Coppa Italia, il 6 settembre '81: a noi bastava un pareggio, c'erano ancora i gironi. Finisce 2-2, faccio gol io con un po' di fortuna".

C'è un episodio in particolare che Bergomi vuole ricordare: "Una volta Maldini mi fa fallo, io voglio battere veloce: metto la mano sul pallone e lui mi entra sulla mano. Mi guarda e mi schiaccia l'occhio: finisce lì. Magari con un altro ci si innervosiva in modo diverso. Van Basten? Ti menava, ti buttava in faccia la sabbia".

Bergomi parla poi dell'Inter di Inzaghi: "Il tecnico è migliorato anche nella comunicazione, che oggi è un aspetto molto importante. Raramente l'ho vista giocare così bene, ha grande continuità ed è bello vederla giocare. Inzaghi? Spesso viene criticato ingiustamente", ha detto.