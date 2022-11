"Il Giornale" propone nella sua versione online un'intervista a Beppe Bergomi incentrata in particolare modo sui Mondiali, ma non solo. "Torneo in inverno? Sicuramente cambia qualcosa, io ho fatto 4 Mondiali e lo so bene. Si finiva la stagione, ma poi avevi un minimo di tempo, circa un mese, per fare la preparazione, sapevi a cosa andavi incontro. Qui in Qatar pensavo di trovare i giocatori molto più in forma di quello che sono in realtà. L'Italia? Non esserci è triste perché il Mondiale è unico: respiri un clima diverso dalle altre competizioni e non vedere l'Italia dispiace tanto".