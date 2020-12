Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, parla così a ‘Sky Calcio Club’: “Quest’anno vincere gli scontri diretti è fondamentale, il Milan è davanti perché ha vinto il derby. La sfida tra Inter e Napoli sarà importantissima. L’Inter doveva dare un segnale, vincere a Cagliari non era scontato, ora bisogna pensare al Napoli. La difesa a quattro? Che l’Inter cambi modulo fin dall’inizio non ci credo. Può farlo, ma a partita in corso. A tre giocano già tante altre squadre in Serie A e lo fanno benissimo. La Lazio, la Roma, l’Atalanta, anche il Verona. Non è questione di modulo”, ha concluso.