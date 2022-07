"Questo sembra essere il calciomercato dei difensori. Un mercato in cui le società sembrano preferire vendere un difensore perché magari è più sostituibile rispetto a un attaccante". È quanto sottolineato da Beppe Bergomi in uno stralcio del suo intervento sulle frequenze di Radio Bruno per analizzare le mosse di mercato della Fiorentina.

In quest'ottica, lo Zio non ha potuto non commentare l'interesse dell'Inter per il viola Nikola Milenkovic: "È un ottimo difensore e un bravo ragazzo. Non è facile sostituirlo. Jovic? Giusto andare su questi giocatori che hanno fame e voglia di rivalsa. Bisogna avere un po’ di pazienza perché non gioca da tanto tempo. Mi aveva impressionato quando aveva giocato contro l’Inter a Francoforte. A Madrid poi ha trovato meno spazio. Penso che Firenze possa essere la piazza giusta per rilanciarlo".