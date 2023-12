Negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato la vittoria dell'Inter sul Lecce. "Devo ricredermi su Bisseck perché sta facendo bene e non pensavo che in poco tempo interpretasse il ruolo con questa personalità - le sue parole -. La partita contro il Lecce? C'era un po' di tensione in campo perché dopo l'eliminazione di Coppa Italia ha fatto fatica a sbloccare e c'era un po' di sofferenza".