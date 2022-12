Beppe Bergomi, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il momento di Lautaro Martinez: "Non deve intristirsi, anche se non sta trovando la via della rete. Lavora sempre molto per la propria squadra. È fondamentale il partner d'attacco: Dzeko va bene, ma Lukaku è perfetto per lui. L'Inter ha bisogno di ritrovare questa coppia, che deve avere maggiore continuità di rendimento".