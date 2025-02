Nel corso del post-partita di Sky Sport anche Beppe Bergomi ha posto l'accento sull'1-1 maturato nel corso dei 95 minuti disputati a San Siro: "Il punto va bene perché l'Inter ha spinto molto e l'ha ottenuto solamente nel finale, ma non può essere felice al cento per cento perché in testa c'era la vittoria e nel primo tempo poteva fare molto meglio. Il rigore non dato all'Inter? Pavlovic dà calcio sul piede di Thuram, per me è rigore", ha detto.