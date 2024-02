Dagli studi di Sky, nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Show', commentando la vittoria dell'Inter per 4-0 al Via del Mare, Giuseppe Bergomi ha riassunto la capacità di interpretare la gara da parte della squadra di Simone Inzaghi: "Il Lecce nei primi minuti ha cercato di andare a prendere l'Inter alto, aggredendola. I nerazzurri poi, mettendoci qualche minuto, riescono a trovare una soluzione per venirne fuori. E da quel momento si apre loro il campo".