Beppe Bergomi, ex capitano nerazzurro, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della finale di Coppa Italia in programma questa sera tra Juventus e Inter e per parlare della lotta scudetto tra rossoneri e nerazzurri.

"Tra Inter e Juve non c'è un favorito, ma all'80% il campionato lo vince il Milan. La squadra di Pioli è in flusso, sa ciò che vuole e come andarselo a prendere - le sue parole -.Inter colpita dalla vittoria dei rossoneri a Verona? Non penso. A parte la partita di Bologna, Brozovic e compagni hanno fatto bene in tutte le ultime uscite. La finale di Roma fa storia a sé. Semmai vale il discorso inverso. Se l'Inter non dovesse vincere la Coppa, potrebbe poi accusare il colpo domenica sera a Cagliari, contro una squadra rinata grazie al gol di Salerno al 99' e costretta a sua volta a vincere. Se Handanovic alzerà la Coppa, credo che poi l'Inter supererà Cagliari e Sampdoria".

"Quando lotti su tutti i fronti, il rischio di rimanere senza trofei c'è. Penso anche al Liverpool, fortissimo e come l'Inter capace di vincere la Supercoppa, ma a rischio secondo posto in Premier e con una finale di Champions non certo scontata. Comunque, meglio arrivare in fondo su tutti i fronti che essere protagonista su uno solo - continua -. L'Inter ha giocato meglio in ottobre e in Supercoppa contro la Juve. Nell'ultimo confronto, quello di inizio aprile che ha rimesso in pista la squadra di Inzaghi, Allegri sapeva di giocarsi le ultime chance scudetto e, consapevole anche delle difficoltà degli avversari, ha messo in campo la Juve più offensiva di tutta la stagione, con Cuadrado, Dybala, Morata e Vlahovic dal 1'. Se i bianconeri avessero vinto, poi non avrebbero perso punti contro Bologna e Genoa. Quel giorno invece hanno aggredito l'Inter e per la prima volta tenuto la difesa alta. Ma non credo che sia un atteggiamento replicabile mercoledì. Mi sbaglierò ma almeno una delle tre punte stavolta partirà dalla panchina".