"Credo che ci fossimo qualificati ai Mondiali, saremmo arrivati ​​ai quarti di finale". Lo ha detto Beppe Bergomi, parlando con i colleghi di Sport dell'assenza in Qatar della Nazionale italiana campione d'Europa.

"È triste per questi giocatori vincere l'Europeo e poi non passare quello che sulla carta era un girone facile - ha aggiunto lo Zio -. Non credo ci sia stata arroganza, soprattutto perché conosco bene Roberto Mancini. Ma il calcio moderno è un gioco di dettagli: se la palla avesse colpito il palo e fosse entrata invece che andare fuori, ci saremmo qualificati. Abbiamo una buona squadra, con buoni giovani".