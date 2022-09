Beppe Bergomi, a margine del Festival dello Sport di Trento, si sofferma nuovamente sul momento dell'Inter ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "L'argomento è abbastanza caldo... Non entro nell'aspetto tecnico ma in quello psicologico: vedo una squadra impaziente nel raggiungere il risultato, non fa il metro sporco per aiutare la difesa. Deve ritrovare quell'identità e quella voglia che negli ultimi tre anni le ha permesso di essere protagonista. Se riesce a recuperarle, è ancora in tempo per scalare la classifica".