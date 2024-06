Dal prato del Westfalen Stadion di Dortmund, Beppe Bergomi evidenzia per Sky Sport come le qualità di Davide Frattesi facciano decisamente al caso di Luciano Spalletti, ct azzurro: "Frattesi è il giocatore perfetto per Spalletti, per me. Perché la storia di Spalletti ci insegna che ha sempre trovato quei giocatori di inserimento che andassero ad affiancare la punta sul movimento a uscire, e Spalletti chiede a Gianluca Scamacca di aprire il gioco e favorire gli inserimenti. E chi meglio di Frattesi sa fare questi inserimenti senza palla? Anche nell'ultima amichevole si è trovato due volte davanti al portiere. Si può utilizzare anche a partita in corso, perché sa accendersi anche in poco tempo".