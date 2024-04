Alla vigillia della sfida tutta italiana di Eurolega tra EA7 Milano e Segafredo Virtus Bologna, Beppe Bergomi racconta per Sky Sport la sua passione per l'Olimpia e per la pallacanestro: "Nasce tutto alla fine degli anni '60 quando all'oratorio si gicoava anche a basket. Era l'epoca della Simmenthal e delle Scarpette Rosse e cominciai a capire qualcosa, poi iniziai ad andare al palazzo ai tempi del Billy. I ricordi migliori sono relativi agli anni '80: uscivo da San Siro e andavo a vedere le partite al palazzone crollato lì vicino, o al Palalido o in altre case dove andava la squadra a giocare perché in quegli anni l'Olimpia non aveva una sua casa, Ricordo la rimonta con l'Aris Salonicco, fu un match incredibile", afferma lo Zio riferendosi alla leggendaria sfida della Coppa Campioni 1986-1987, quando i milanesi rimontarono un -31 subito in Grecia vincendo di 34 punti in una stagione che si concluse col successo finale nella competizione della squadra di Dan Peterson.

Bergomi parla poi dei giocatori da lui più ammirati: "Scegliere un idolo è difficile, però dico Mike D'Antoni, Dan Peterson e Dino Meneghin, un amico e una persona vera. Per domani spero possa vincere Milano", conclude.