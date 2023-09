Chi la spnterà tra Inter e Milan nel derby di sabato sera? Dalla rassegna 'Fuoricinema 2023' in corso a Milano, Beppe Bergomi preferisce non sbilanciarsi e restare sul generico: "Difficile dire chi sta meglio, per me le prime tre giornate sono calcio d'agosto, poi si riparte dopo la sosta con campionato e coppe europee - le parole dello Zio raccolte da TMW -. Sono due squadre con grandi valori, hanno fatto vedere di avere impronte ben precise, con un calcio diverso, ma entrambe giocano bene".

