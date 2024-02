Anche Beppe Bergomi si unisce al cordoglio per la morte di Andreas Brehme: "Andy è stato un compagno vero, una bella persona in campo e fuori. Avevamo un rapporto speciale, ero molto legato a lui. Ci mancherà tanto. Dovevo vederlo pochi giorni fa per Inter-Salernitana - racconta l'ex compagno di squadra del difensore tedesco scomparso a 63 anni -, mi aveva chiamato. Lui poi di solito si fa risentire sempre il giorno prima ma stavolta non ha chiamato. Non sapevo niente delle sue condizioni, parlano di arresto cardiaco. Io posso solo dire che è stato un compagno vero, una bella persona in campo e fuori. Ero molto legato a lui anche dopo, alla fine della nostra carriera. All'Inter sono arrivati tanti giocatori stranieri e con lui c'era un rapporto speciale. Aveva una casa sul lago a Bardolino, veniva spesso in Italia. Lui mi chiamava, io lo raggiungevo e si stava insieme, anche con la sua nuova compagna. Ci mancherà tanto, era davvero una bella persona", le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

A Sky Sport Bergomi aggiunge: "Mi ha detto che voleva anche fermarsi a vedere Inter-Atletico Madrid, poi però non ci siamo più sentiti. Sul piano tecnico, era un po' il nostro regista; con lui la palla era in banca. Per la nostra Inter è stato un valore aggiunto. Ha scalato tutte le classifiche dei migliori 11, della Germania come dell'Inter. Ma a me piace sottolineare il fatto che sia stato un compagno vero, anche dopo che andato via abbiamo mantenuto un ottimo rapporto anche con la sua famiglia. Tutto il gruppo della Grande Inter si è già sentito per ricordarlo. Ci mancherà tanto, era una persona splendida".