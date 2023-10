Un gol per tempo: pareggio al Via del Mare tra Lecce e Sassuolo. Berardi ancora in gol per i neroverdi: è freddo dal dischetto al 22' a portare in vantaggio la truppa di Dionisi. I padroni di casa macinano gioco con dinamismo e intensità, sfiorando il pareggio con Almqvist e Baschirotto sul finir di primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi sponda di Baschirotto per Krstovic: il montenegrino, vera rivelazione dell'avvio di A, fa centro sotto misura trafiggendo Consigli. Attacchi e contrattacchi nella ripresa, ma alla fine la gara termina 1-1.