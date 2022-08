Due ospiti d’eccezione oggi a San Siro per Inter-Spezia. Ai microfoni di Inter Tv si sono presentati Giuseppe e Regina Baresi. Comincia l’ex giocatrice dell’Inter: “Speriamo che i ragazzi siano carichi, torno a San Siro dopo un po’ di tempo e spero in una bella partita e una bella vittoria. In cosa deve migliorare l’Inter? Sicuramente la cosa fondamentale per vincere le partite è sbagliare il meno possibile, essere concreti in avanti. Da Lukaku e gli altri ci aspettiamo grande concretezza in zona gol".