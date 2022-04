Alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool, Nelson Verissimo, allenatore del Benfica, fa capire di essere già rassegnato all'idea di veder partire il proprio gioiello ruguayano Darwin Nunez: "Se a fine stagione il Benfica deciderà di cederlo, dovremo accettarlo. È la legge del mercato. Giocatori come Darwin vanno tenuti, ma siamo in un mercato competitivo in cui i club hanno bisogno di soldi per la loro gestione quotidiana".