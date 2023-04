Torna la UEFA Champions League: l'Inter affronterà il Benfica allo stadio Da Luz di Lisbona martedì 11 aprile alle ore 21 (20 orario portoghese) nel match valido per l'andata dei quarti di finale. La partita verrà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5 (su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it) e anche da Sky sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 4K (numero 213).