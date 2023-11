Arbitro 38enne di Kuldiga, internazionale dal 2011, Andris Treimanis, direttore di gara designato per il match di mercoledì sera al Da Luz tra Benfica e Inter, sarà alla sesta direzione in Champions League della sua carriera. Primo precedente con i nerazzurri in campo, quarto coi club italiani che vantano due vittorie e un pareggio come bottino.