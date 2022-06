Ospite del programma di Radio 24 'Tutti Convocati', Federico Ruzza, nazionale azzurro di rugby, parla anche del suo tifo per l'Inter non nascondendo che i nerazzurri stanno per esaudire un suo grande desiderio: "Sono interista, sono ancora un po' ammaccato per come è finito il campionato. Mercato? Paulo Dybala è una vita che lo aspetto, sarei felicissimo. Con Romelu Lukaku non mi sono mai arrabbiato", afferma il giocatore del Benetton Rugby.