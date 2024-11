Mehdi Benatia, dirigente dell'Olympique Marsiglia, parla di Jonathan David a poche ore da Lille-Juventus. "Lo marcherei come reparto, non soltanto a uomo - dice a Tuttosport -. È forte fisicamente: non è molto alto, ma grosso e potente. Ama andare in profondità, ma non è male neppure sullo stretto. Può giocare come centravanti unico oppure con una seconda punta accanto, ma la sua peculiarità è la fame di gol: è impressionante, nelle ultime due stagioni ha raggiunto sempre i 26 gol, sono tantissimi perché possiede un grande fiuto".