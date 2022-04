Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, intervenuto nel corso della trasmissione 'Il Diabolico e il Divino' di New Sound Level 90 ha parlato nuovamente della questione Super League: "Il progetto non è morto. Bisogna solo attendere il giudizio della corte di giustizia dell’unione europea. Essa deve dire se la FIFA e la UEFA possono continuare a comportarsi come fanno oppure se i club possono organizzarsi formando un torneo autonomo, conservando comunque il proprio ruolo nel UEFA. La Juve, come anche il Milan, l'Inter e la Roma sono i club che devono investire per essere all’avanguardia".