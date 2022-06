"Siamo la Serie D d'Europa". Dagl studi di Sportitalia, Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, non usa giri di parole per fotografare lo stato di salute del massimo campionato italiano, diventato da anni l'approdo per campioni attempati o in cerca di riscatto. "La Serie A è un torneo di transizione, non più di destinazione, la dimostrazione arriva da giocatori di altissima fascia come Lukaku e Pogba che vogliono rilanciarsi (dopo aver faticato in Premier, ndr). In più, le operazioni di mercato hanno tempi lunghi nonostante gli accordi con i vari giocatori perché le operazioni i club li fanno col bilancino, pensando a ingaggi e ammortamenti".