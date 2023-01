Secondo un recente studio pubblicato da Football Benchmark, il Milan è l'ultimo club per ricavi caratteristici tra le squadre campioni in carica dei top 5 campionati europei. Un dato che Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, commenta così alle frequenze di TMW Radio: "È un calcio mondiale ormai, che viaggia a velocità diversa dalla nostra - le sue parole -. È un mercato in cui ci sono sempre meno squadre, ma sempre più ricche.