Marco Bellinazzo ha commentato la situazione finanziaria del club nerazzurro scrivendo un tweet dopo le voci di questi giorni che vedrebbero un fondo del Medio Oriente interessato ad acquisire il club: "L'Inter sta meglio, anche se il deficit 2023 resta alto (85 milioni). Sui conti del club nerazzurro non è in corso alcuna due diligence in quanto per avviarla occorre presentare un'offerta formale (che non c'è), al di là dell'interesse eventualmente manifestato presso gli advisor".

