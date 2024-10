Intervenuto su Radio Serie A con RDS, Marco Bellinazzo ha parlato così degli stadi moderni e della crescita economica dei club che puntano sulle infrastrutture moderne: "Ci sono studi in Europa che hanno misurato l'impatto economico della costruzione degli stadi. L'impatto dei ricavi andrebbe dal 20 al 30% in più. Inter e Milan fanno circa 80 milioni a stagione, potrebbero arrivare a 120 mln con questo incremento. Non sarebbe ancora la quota delle big d'Europa, che incassano 150 mln, ma sarebbero sicuramente più competitive".