Autore del gol che ha dato il la alla netta vittoria dell'Inter contro il Gzira United, Raoul Bellanova ha raccontato le sue impressioni ai microfoni di Inter.it al termine del match amichevole disputato in terra maltese: "Sono molto felice del gol, è un sogno segnare con questa maglia. Spero che il prossimo sia in Serie A - ha confessato l'ex Cagliari -. Ci stiamo preparando bene per l’inizio del campionato. Lavoro ogni giorno al massimo e sento la fiducia del mister e dei compagni. Quando è il mio momento cerco di dare tutto perché per me è un onore essere qui".