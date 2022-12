Durante il tour di interviste post Gzira United-Inter, Raoul Bellanova ha fatto tappa anche davanti ai microfoni di Sky Sport, per fissare i suoi obiettivi personali e di squadra per il nuovo anno: "Non abbiamo iniziato al meglio la stagione, purtroppo è arrivata la pausa nel momento in cui abbiamo fatto più vittorie consecutive - le sue parole -. Napoli? Importantissima perché può decidere una stagione, darci quella fiducia che ci è mancata all'inizio. Sono importanti queste amichevoli per arrivare preparati al 4 gennaio. Io aspetto il mio momento, lavoro sempre al 100%.