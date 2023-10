Bella soddisfazione personale per Zinho Vanheusden, che dopo tre anni torna ad aggregarsi alla nazionale belga maggiore per gli impegni di questa finestra internazionale (vs Austria e Svezia). Il difensore classe 1999 di Hasselt, che lo scorso luglio è passato dall'Inter in prestito allo Standard Liegi, sostituirà Ameen Al-Dakhil, che ha lasciato il ritiro dei Rode Duivels per un infortunio. "Zinho Vanheusden si unisce alla squadra. Bentornato, Zinho", si legge sul profilo X della nazionale belga.

UPDATE: Ameen Al-Dakhil is not fit for the Austria game and left the squad this afternoon. Zinho Vanheusden joins the team. Welcome back, Zinho. pic.twitter.com/3cz33tU51C — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 10, 2023