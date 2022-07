Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura nella Pro League belga per Sebastiano Esposito: il suo Anderlecht è uscito infatti sconfitto nella gara d'esordio dal campo del Cercle Brugge, impostosi col punteggio di 1-0. I biancomalva, rimasti in dieci già al 34esimo del primo tempo per l'espulsione di Ishaq Abdulrazak, sono stati puniti al 75esimo da Louis Torres, autore del gol vittoria dei padroni di casa. L'attaccante giunto in Belgio in prestito dall'Inter è rimasto in campo per 71 minuti, prima di lasciare il campo a Lior Refaelov poco prima del gol vittoria della formazione neroverde.