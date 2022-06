A due giorni da Belgio-Olanda di Nations League, Roberto Martinez non è sicuro di poter contare su Romelu Lukaku. Secondo quanto riportano i colleghi de Le Soir, infatti, Big Rom ha saltato la seduta di allenamento odierna andata in scena al centro sportivo di Tubize dopo aver interrotto quella di ieri per un infortunio non meglio precisato. Per il momento, la Federazione belga non ha voluto comunicare aggiornamenti sulle condizioni fisiche dell'attaccante del Chelsea, probabilmente se ne saprà di più quando il ct dei Diavoli Rossi interverrà in conferenza stampa nelle prossime ore.