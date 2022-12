Chiusa l'era Roberto Martinez, in Belgio si apre il dibattito per il ruolo di nuovo commissario tecnico della Nazionale. Sul tema si esprime anche Vital Borkelmans, ex assistente ct dei Rode Duivels, che ai microfoni di Zevende Dag propone la sua candidatura sostenendo Vincent Kompany, attuale allenatore del Burnley capolista della Championship inglese: "Penso che la panchina debba essere affidata a un belga, i tecnici locali bravi ci sono. Mi piacerebbe vedere Kompany diventare allenatore della nazionale".