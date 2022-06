Oltre alla pesantissima sconfitta contro i Paesi Bassi, per il Belgio la pessima notizia è l'infortunio che ha costretto Romelu Lukaku a lasciare il campo di Bruxelles dopo nemmeno 30 minuti. Dopo la partita, il ct Roberto Martinez non ha dato indicazioni confortanti sulle condizioni del calciatore: "Non stava bene. Non è stata un'uscita precauzionale. Era necessaria. Farà una risonanza magnetica, dobbiamo aspettare 48 ore per saperne di più ma non si sente bene", le sue parole a RTL.