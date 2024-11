Valon Behrami commenta dagli studi di Dazn la partita tra Inter e Venezia. "Contano i punti, ma l'atteggiamento è tanto superficiale in questo momento, davanti alla porta e nella gestione degli ultimi minuti. L'anno scorso l'Inter ammazzava subito la partita, quest'anno fatica tanto a gestire anche la fase difensiva".

"Inter-Napoli? La differenza - prosegue - è che nella preparazione della settimana il Napoli avrà tanto tempo. Un peso mentale completamente diverso. Però siamo in un momento in cui tutte si nascondono, i valori in realtà esistono e ci sono 4-5 squadre che puntano allo scudetto. Anche il Milan, per storia, deve farlo".