Valon Behrami si sofferma sul momento dei nerazzurri, analizzandolo sulle frequenze di DAZN: "Prima c’era un attacco con tre titolari, a centrocampo Calhanoglu e Brozovic. Non c’era chiarezza sulle posizioni dei giocatori, oggi invece sì. C’è una squadra titolare e dei panchinari che entrano e danno tutto perché sanno i compiti che hanno in questo momento. L’Inter ha la rosa più completa, grazie al mercato si sono create le gerarchie giuste. Non c’è negatività nella squadra, Inzaghi ha trovato i tasselli giusti".