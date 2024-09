Con la consueta sincerità, Valon Behrami dice la sua dagli studi di Dazn dopo i risultati di ieri in campionato. Partendo dalle ultime parole di Conte, che ha minimizzato il primato in classifica del Napoli. "Capisco le sue parole, ma il nascondino non può più permetterselo per chi è. Lo ha fatto i primi anni con la Juve. E' vero che l'Inter è molto più avanti, ma per quanto ci si aspetta da Conte è eccessivo".

"Inter? Vedo la mano di Inzaghi perché in costruzione i meccanismi funzionano sempre meglio, le rotazioni sono fatte coi tempi corretti - dice ancora Behrami - Iniziano ad esserci problemi che per me non riguardano l'allenatore ma un po' di supponenza e di concentrazione su alcuni episodi. Hanno fatto sì che si subisse più del solito. Lautaro? Ho trovato l'intervista della scorsa settimana un po' troppo sincera. Dal capitano io voglio sicurezze. Lui ha detto di essere in difficoltà, ma non lo è perché fa tanto lavoro per la squadra, ne è il simbolo, l'atteggiamento è quello giusto. Per come è lui non deve farsi problemi. Una volta arrivato l'episodio si è sbloccato. Quando Haaland non segna non lo vedi, se non lo fa Lautaro non è così, fa tante altre cose".