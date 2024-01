Parlando a DAZN del possibile arrivo di Buchanan all'Inter, Valon Behrami ha spiegato perché il calciatore potrebbe tornare utile a Simone Inzaghi: "Un giocatore che ha fatto grandi cose in MLS, il Bruges ha puntato su di lui e sta facendo molto bene. Ci può stare, è un esterno veloce, bravo nel dribbling, di grande duttilità perché può giocare in diversi ruoli. Molto propenso alla fase offendisa ma lascia dei dubbi nella fase difensiva rispetto a Dumfries. Non ha grandissima visione di gioco, abbassa la testa, vuole puntare l'avversario e andare in fondo. Somiglia a Molina anche se in casa lo vedono in maniera diversa, più come un giocatore potente, io invece lo vedo come una via di mezzo tra un giocatore tecnico e abile nel dribbling.

Gli piace puntare l'uomo, ha bisogno di profondità, ha fatto anche l'esterno alto nel 4-3-3, non è come Dumfries che è molto lineare ma entra anche nel campo, può essere molto utile anche perché gli altri esterni dell'Inter non hanno questa capacità di dribbling che lui ha".