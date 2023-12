Valon Behrami, in onda su DAZN, ha commentato le prospettive nerazzurre, soffermandosi sulla prova di Arnautovic: "Ha grande personalità, sa che non è un periodo facile. Il segnale che gli danno i compagni è importante, lo ascoltano. Ogni tanto lasci dei pezzi, quando sei infortunato rimani fuori dal gruppo e rischi grosso. Questo non è successo, Arnautovic ha questo fisico che ha bisogno di un po di partite. Le critiche erano state ingrate, l’ottimo assist lo farà sentire. Il colpo di tacco è un gesto da lui".