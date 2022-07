"Stiamo parlando di una persona di enorme spessore" spiega Bedin . “Un esempio di rettitudine morale, correttezza, sportività: qualità che valgono più di qualsiasi trofeo. Davvero, abbiamo vissuto un periodo splendido. Con Angelo Moratti presidente, Helenio Herrera in panchina e Italo Allodi come ds. Con gli allenamenti del Mago l’Inter era davvero un club all’avanguardia in Europa”. L’ex mediano di San Donà di Piave poi aggiunge: “Di Giacinto mi colpì subito la gentilezza, quei tempi nello spogliatoio di una squadra, specie se importante, i più giovani facevano la gavetta. Io mi accostai a Facchetti , un titolarissimo ma lui mi mise subito a mio agio”.

Pochi giocatori hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’Inter come Giacinto Facchetti che col club nerazzurro ha militato per 18 stagioni vincendo quattro scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e una Coppa Italia. L’ex presidente onorario nerazzurro oggi avrebbe compiuto 80 anni, e Gianfranco Bedin , suo compagno all’Inter, ha voluto tessere le lodi attraverso un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport :

Bedin, durante l’intervista, si è poi soffermato sull’origine del soprannome di Giacinto Facchetti: “Il Cipe”. “Il nostro allenatore Helenio Herrera parlava un italiano-spagnolo pieno di parole inventate anche se comprensibili. Trovandosi di fronte Giacinto, Herrera nella presentazione non capì bene il cognome Facchetti e lo trasformò in Cipelletti che poi abbreviandolo diventò ‘Cipe’". Un soprannome con il quale la bandiera dell’Inter convisse per tutta la carriera.

Facchetti, negli ultimi anni della sua vita, divenne presidente onorario dell’Inter e assieme Moratti mise le basi per lo storico ‘Triplete’ del 2010. In quegli anni Bedin ebbe l'onore di poter lavorare assieme a lui: “Facevo l’osservatore quando Giacinto arrivò come presidente. È stato d’esempio anche in quel ruolo. Calciopoli? Giacinto avrebbe trovato le parole giuste per sistemare le cose e inquadrare i fatti nella loro dimensione reale", spiega Bedin.

Daniel Rizzo