Evaristo Beccalossi ha rilasciato un'intervista a sport.virgilio.it, a pochi giorni da Inter-Napoli. "Conte e Lukaku? Hanno fatto bene entrambi con l’Inter, perché dovrebbero essere fischiati? - si chiede il "Becca - Intanto sono due storie diverse, io preferisco ricordare che Conte ci ha fatto vincere uno scudetto e nei due anni in cui è stato all’Inter ha fatto benissimo, quindi chapeau. La stessa cosa vale anche per Lukaku che ha segnato valanghe di gol, poi ha scelto un’altra strada".

In vista di domenica, Beccalossi si aspetta "una gara spettacolare, sono due squadre che giocano bene. Dopo un anno no il Napoli è tornato ad essere competitivo per il vertice, l’Inter da anni sta facendo risultati importanti e sta dimostrando di potersela giocare con le migliori squadre al mondo. Inzaghi? Per me è un top-player. A inizio anno sentivo tutti elogiare la rosa dell’Inter e indicarla come favorita, poi è bastato qualche pareggio per far scattare polemiche e critiche, servirebbe più equilibrio nei giudizi. Cosa mi aspetto a San Siro? Spettacolo e gol. Non troppi magari se no ricominciate con le critiche e le accuse alle difese. Sono due realtà importanti del nostro campionato cui aggiungo l’Atalanta che sta facendo benissimo anche in Champions".