C'è una nota negativa di una serata altrimenti da incorniciare per il Bayern Monaco, che ieri ha travolto il Bayer Leverkusen 3-0 mettendosi in tasca una bella fetta di qualificazione ai quarti di finale di Champions. Un doppio confronto eventuale (con una tra Inter e Feyenoord) nel quale i bavaresi rischiano di dover rinunciare a Manuel Neuer, che ha accusato uno strappo al polpaccio. Prima del suo rientro, come successo ieri, sarà Jonas Urbig a difendere la porta dei tedeschi.

Secondo le informazioni di Sky Sport DE, un ritorno del 38enne fino alla pausa internazionale è improbabile: l'ex Schalke, oltre al ritorno della BayArena, salterà le partite di Bundesliga contro Bochum, Union Berlino e St. Pauli.