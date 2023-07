Sven Ulreich si candida come vice Manuel Neuer, se Sommer dovesse approdare all'Inter. Lo stesso Ulreich ha fatto sentire la sua candidatura ai microfoni della Bild: "E' un dato di fatto che per il momento sarei solo se Yann dovesse andarsene. Ecco perché è una situazione che il club ovviamente non può permettere che accada. Ecco perché è giusto che devi guardarti intorno sul mercato. In definitiva, la decisione su chi gioca deve essere presa in campo e dovrebbe essere decisa in base alle prestazioni".