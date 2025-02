Nel corso della conferenza stampa della vigilia del playoff di ritorno tra Bayern Monaco e Celtic, il portiere dei Bhoys Kasper Schmeichel rivela di essere stato la prima scelta del club bavarese per la sostituzione di Manuel Neuer, infortunatosi gravemente nel 2022. Salvo poi rinunciare e virare su Yann Sommer, oggi all'Inter: "Sì, è vero, si è parlato di un trasferimento. In pratica, tutto andava bene come concordato e poi è saltato all'ultimo secondo. Bisognerebbe chiedere al Bayern qual è stato il problema", ha rivelato Schmeichel alla conferenza stampa prima della partita di ritorno dei playoff all'Allianz Arena. "Non sono sicuro al 100% di cosa sia successo, ma stavo andando all'aeroporto, per così dire".

Il danese figlio d'arte non nega che gli sarebbe piaciuto indossare la maglia del Bayern: "Sarebbe stato un sogno giocare per un club come questo, ma non ha funzionato. Ho detto al mio agente: 'Mandami il contratto! Non ho nemmeno bisogno di sapere esattamente cosa dice. Lo firmerò comunque'. Ho parlato con i responsabili e sapevo quale sarebbe stato il mio ruolo. Avrei dovuto tenere il campo caldo fino al ritorno di Manuel. E per me andava più che bene". Alla fine, Schmeichel in quella stagione ripiegò sul Nizza.