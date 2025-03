Anche il codirettore sportivo del Bayern Monaco Christoph Freund è stato chiamato a dare un aggiornamento sulla situazione di Joshua Kimmich, molto lontano dal rinnovo col Bayern e dato nel mirino di diversi club europei, dopo la partita vinta contro lo Stoccarda. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: "Non ho notizia di offerte. Non lo so. Ci sono così tante speculazioni, così tanto viene scritto e così tanto viene riportato. Posso solo sottolineare che negli ultimi mesi abbiamo avuto dei colloqui molto positivi e leali con Jo e continueremo a farlo. Una decisione verrà presa molto presto. Ma non commenteremo nulla di quanto riportato. Stiamo parlando direttamente con Jo e questa è la cosa più importante".